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فوجان سياحيان من بريطانيا وأمريكا يصلان القاهرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:04 ص
فوجان سياحيان من بريطانيا وأمريكا يصلان القاهرة فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى فوجين سياحيين قادمين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

 

وضم الفوح السياحى البريطانى 96 سائحا وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، بينما وصل فوج سياحى أمريكى والذى ضم 62 سائحا وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران القادمة من فرانكفورت.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات، وتولت إدارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.


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