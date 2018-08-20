فضيحة فساد حكومات كيرشنر فى الأرجنتين تؤثر على الاقتصاد

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير المالية الأرجنتينى نيكولا دوجوفنى، إن فضيحة الفساد المتهم فيها حكومات كيرشنر (2003-2015) ستؤثر على المدى القصير على نمو اقتصاد الأرجنتين.

وأوضح دوجوفنى فى مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أن "فضيحة رجال الأعمال والمسؤلين السابقين فى حكومات نستور كيرشنر (2003-2007) وزوجته كريستينا فيرنانديز (2007-2015)، كانت بمثابة صدمة كبيرة أثرت على الاقتصاد خاصة بعد توقيع البلاد اتفاقية مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الاتهامات بالفساد خلقت العديد من الصدمات مع صندوق النقد الدولى، فتلك الفضيحة تطول العديد من السياسيين الذين عملوا فى الحكومات السابقة.

وظهرت الفضيحة فى بداية الشهر الجارى مع ظهور تفاصيل "دفاتر الفساد"، التى تحدث فيها سائق نائب وزير عن نقل أموال من شركات كبرى للأشغال العامة إلى وزارات أو المقر الرئاسى التى كان يشغله نستور وكريستينا كيرشنر اللذان حكما الأرجنتين بين عامى 2003 و2015، وبحسب المدعى العام كارلوس ستورنيلى، ترتفع قيمة هذه الرشاوى إلى 160 مليون دولار على الأقل.