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فاذكروا الله عند المشعر الحرام.. الحجاج ينفرون من عرفات للمزدلفة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:45 م
فاذكروا الله عند المشعر الحرام.. الحجاج ينفرون من عرفات للمزدلفة الحج - أرشيفية
المزدلفة ـ محمود عبد الراضي
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زحف حجاج بيت الله الحرام من عرفات للمزدلفة لجمع الحصوات استعداداً لرمى الجمرات تأسياً بالنبى صلى الله عليه وسلم، وإعمالا لقوله تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين".

وبهتاف "لبيك اللهم لبيك" وقف الحجاج بعرفات، اليوم الإثنين، جاءوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق، يرجون رحمة الله، ويخافون عذابه.

وبلون واحد، وفى مكان واحد، وبهتاف واحد، جاء الحجاج يقصدون الرب الواحد، فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصفه، تتعالى الأصوات بالدعاء والتضرع للمولى عز وجل، فهنا تسكب العبرات خضوعا وإجلالا، هنا تسكب العبرات محبة واشتياقا، هنا تسكب العبرات إقبالا واستلاما.


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