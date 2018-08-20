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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:24 ص
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غلق 12 مخزنا للنباشين وإلزام الحناطير بارتداء الحفاضات بأسوان

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:00 ص
غلق 12 مخزنا للنباشين وإلزام الحناطير بارتداء الحفاضات بأسوان قمامه
أسوان ندى سليم
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أكد محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم إصدار قرار بغلق 12 مخزنا من مخازن النباشين فى صناديق القمامة، ومصادرة 8 عربات من عربات "الكارو" الخاصة بهم، فى إطار توجيهات المحافظة بالتصدى لظاهرة النباشين ونظافة المدينة بإزالة القمامة أولا بأول، موضحا أنه تم مضاعفة فترات العمل لعاملى النظافة بحى شرق المدينة إلى 3 فترات لإزالة ورفع اتلال القمامة من منطقة السيل وحتى منطقة الناصرية.

وأشار رئيس مدينة أسوان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن معدل رفع مخلفات القمامة يصل إلى 100 طن يوميا، موضحا أنه بعد الانتهاء من رفع المخلفات يتم عمل تجميل وطلاء لكافة الميادين بحى شرق المدينة.

وفيما يتعلق بمواجهة مجلس المدينة لمخلفات الحناطير، أوضح أنه تم التنبيه على سائقى الحناطير بضرورة ارتداء الحفاضات الخاصة بالأحصنة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للغرامة المالية وتحرير محضر بيئة وسحب التراخيص منه.

 


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