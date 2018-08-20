عيدك أحلى فى إسكندرية.. القلعة والبحر والحدائق تتأهب لاستقبال الوافدين

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من الوافدين إليها فى الاعياد، لقضاء إجازة العيد، حيث تزدحم الشواطئ والحدائق والمتنزهات سواء من سكان المدينة أو الزوار، فهناك أماكن يمكن أن تقضى فيها فترة الصباحية مثل الشواطئ والحدائق، وهناك أماكن يمكن أن تقضى فيها أوقات المساء والسهرة، مثل الكفتريات التى تنتشر بطول الكورنيش أو دور السينما بمنطقة وسط البلد "محطة الرمل" أو حتى التنزة فى ساحة قلعة قايتباى.

يعد مسجد المرسى أبو العباس من أشهر وأهم المساجد التى تشتهر بها محافظة الإسكندرية وهو يقع بمنطقة بحرى، فى منطقة مجمع المساجد، حيث تنتشر حوله عدد من المساجد.

ويتميز مسجد المرسى أبو العباس فى الأعياد والمناسبات بانتشار كافة مظاهر البهجة التى تسعد الأطفال، حيث تنتشر فى ساحة مسجد المرسى أبو العباس الألعاب "المراجيح" وبائعى لعب الأطفال خاصة اللعب الزهيدة الثمن والتى تدخل البهجة والسرور على الأطفال فى مثل تلك المناسبات.

وعلى مقربة من مسجد المرسى أبو العباس تقع منطقة مرسى اليخوت والقوارب بمنطقة بحرى والتى تشهد رواجا كبيرا فى الأعياد والإجازات، حيث تشهد إقبالا على التنزة فى قوارب صغيرة تحمل من فرد إلى 5 أفراد، فى نزهة بحرية لمدة ساعة، تناسب محدودى الدخل.

وهناك أيضا رواج لاستئجار اليخوت الكبيرة التى تحمل من 10 إلى 30 فردا، وهى تنتشر داخل ساحة قلعة قايتباى لقضاء نزهة بحرية، يصاحبها تناول وجبة الغذاء فى عرض البحر وهى تناسب الطبقات المتوسطة إلى المرتفعة.

أما ساحة قلعة قايتباى فهى عشق للكثيرين من سكان محافظة الإسكندرية والوافدين إليها، فينتشر بها كافة مظاهر البهجة والترفية، من ركوب دراجات للأطفال، واستئجار ركوب الخيل، إضافة إلى التنزه بقوارب صغيرة داخل خليج القلعة، وبالطبع من يريد زيارة القلعة من الداخل فهى مفتوحة ومؤهلة لاستقبال الجمهور خلال فترات الإجازة والأعياد. إضافة إلى زيارة متحف الاحياء المائية المتواجد داخل ساحة قلعة قايتباى ويتميز بوجود عدد من الاحياء المائية النادرة والمختلفة مع شرح كل واحد منها، وهى من المتع التى تجذب الاطفال كثيرا.

فيما تمتد حدائق المنتزه الشهيرة بالإسكندرية على مساحة 370 فدانا، وهى تقع فى نطاق حى المنتزه ثان شرق مدينة الإسكندرية، وتطل على خليج عرف باسم خليج المنتزه وكانت ملكا للأسرة العلوية المالكة السابقة فى مصر، وتتميز حدائق المنتزه بأشجارها العتيقة وأحواض زهور نادرة كما يوجد بحدائق المنتزه 5 شواطئ أهمها شاطئ عايدة وفينوس وكليوباترا، وتتميز الفسحة بها بالجمع ما بين الحدائق والشواطئ فى وقت واحد.

أما منطقة المعمورة فهى بمثابة مدينة متكاملة يوجد بداخلها الشاليهات والوحدات المصيفية، والتى يمكن استئجارها بأسعار تبدأ من 500 جنيه فى اليوم الواحد، وتتميز المعمورة بطبيعتها الهادئة وساحات ركوب العجل والكورنيش الخاص المميز لها، إضافة إلى وجود بعض الشواطئ السياحية فئة الخمس نجوم.

وتأتى حديقة حيوان الاسكندرية والتى تشتهر باسم "النزهة"، لتكون بمثابة أهم منطقة للتنزه يتوافد عليها الأهالى لقضاء إجازة العيد بعد الشواطئ، خاصة فى فصل الصيف، والمقصد الاول لهم فى فصل الشتاء.

وتجذب الحديقة الكثير من الأطفال، الذين يعشقون الحيوانات، لمشاهدة بعض ألعاب الحيوانات، أو مدهم ببعض المأكولات المسموح بها، وبالرغم من نقص بعض أنواع الحيوانات بحديقة الاسكندرية، إلا أن الحديقة تحرص على تقديم برنامج ترفيهى للأطفال لا يخلو من ركوب الأحصنة الصغيرة، والرسم على الوجه، ومشاهدة عروض الدببة وسبع البحر.

ويمتد على طول ساحل الإسكندرية عدد من الشواطئ التى تستقبل آلاف يوميا، هى مقسمة لتناسب كافة طبقات المجتمع فمنها الشواطئ المجانية والمميزة والسياحية.

وقد حددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية 7 شواطئ مجانية للمواطنين وزوار المدينة تديرها المحافظة، هى "جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، المندرة، السرايا، ميامى” ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسى والكراسى الخاصة بهم دون دفع رسوم، وفى حالة رغبة الرواد طلب خدمة تدفع "3 جنيهات للشمسية، وجنيه للكرسى، وجنيه للترابيزة"، فضلا عن استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانا.

فى حين أن هناك 22 شاطئا يطلق عليها "الخدمة لمن يطلبها"، وهى "سيدى بشر الخدمة، العصافرة غرب، أبوهيف 1، أبوهيف 2، الأنفوشى الشرقى، الأنفوشى الغربى، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقى، الدخيلة غربى، تقسيم الملاح، هدير، سيدى كرير1، سيدى كرير2، أبويوسف 2، مارينا أبويوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، أبويوسف 1، فاميلى بيتش، شط إسكندرية، الصفا، هانوفيل خدمة، ويبلغ سعر تذكرة دخول أى من تلك الشواطئ 5 جنيهات شاملة سعر الترابيزة والكرسى والشمسية، أى أن أسرة مكونة من 4 أفراد تتكلف 28 جنيها، ويسمح فيها باصطحاب الشماسى والكراسى واستخدام المرافق والخدمات.

فيما حددت للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، 19 شاطئا مميزا، وهى "المندرة 2، العصافرة شرق، ميامى المميز، سيدى بشر1، سيدى بشر 2، أبوهيف المميز الشرقى، أبوهيف المميز الغربى، السلسلة، القويرى، بليس 1، بليس 2، رأس التين، الهانوفيل الغربى، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبوتلات 1، أبوتلات 2، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد للشواطئ المميزة 10 جنيهات شاملة أسعار الترابيزة والشمسية والكرسى، وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسى والشماسى.



شاطئ ستنالى السياحى



شواطئ سياحية



شاطئ جليم المجانى



مرسى اليخوت



التنزة بالقوارب



فسحة المراكب



ركوب الدراجات بالقلعة



قلعة قايتباى



ركوب الخيول



المرسى ابو العباس



حدائق المنتزة