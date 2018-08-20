video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمل من بنها.. تعرف على أسباب تأليف أمير الشعراء أغنية أم كلثوم " إلى عرفات الله"

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:50 م
عمل من بنها.. تعرف على أسباب تأليف أمير الشعراء أغنية أم كلثوم " إلى عرفات الله" أحمد شوقى وأم كلثوم
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

من أغرب القصص خلف تأليف الأغانى، هى قصة ولادة أغنية "إلى عرفات الله"، فإنه لما عزم الخديوى عباس حلمى الثانى، على أداء فريضة الحج فى شتاء سنة 1909، قرر أن يصطحب معه صديقه الشاعر أحمد شوقى، ولكن الشاعر كان لا يرغب فى أداء هذه الفريضة المقدسة ولم يستطع أن يصرح للخديوى بذلك.

موكب الخديوى عباس حلمى الثانى فى الطريق للحج
موكب الخديوى عباس حلمى الثانى فى الطريق للحج

 

فتظاهر بالموافقة وركب القطار مع أفراد الحاشية حتى إذا وصل الركبُ العالى إلى "بنها"، غادر شوقى القطار خفية وتهرب من بين الحاضرين دون أن يشعر به أحد وذهب إلى منزل أحد أصدقائه فى بنها وقضى فيه مدة من الزمن ثم رجع إلى القاهرة، وفى تلك الفترة بحث الخديوى وأفراد حاشيته عن الشاعر الكبير، ولكن دون جدوى.

 

ولما عاد الخديوى من الحجاز وسأل "شوقى" عن سر اختفائه، أجاب "كل شئ إلا ركوب الجمال يا أفندينا"، وهى بالطبع حُجّة واهيةٌ، ومهما بلغ شوقى من الترف فلن يبلغ ما بلغه الخديوى عباس، وهو الذى استقلّ ظهور الجمال، بل إن والدة الخديوى "أم المساكين" قد استقلّت ظهور الجمال وقطعت الصحراء، فما عذر شوقى؟.

أمير الشعراء أحمد شوقى
أمير الشعراء أحمد شوقى

 

وليتجاوز شوقى الموقف، بعث أمير الشعراء للخديوى عباس، بقصيدة يمدحه فيها ويعتذر عن تخلّفه عن الحج، وهى قصيدة "إلى عرفات الله"، وقد وقعت هذه القصيدة فى يد أم كلثوم لاحقًا، وأُعجبت بعاطفتها الدينية كثيرًا، وقررت غنائها، وبعد أن انتقتْ منها 22 بيتًا، عدلت فيها بعض الأبيات التى يغلب فيها الحس الوطنى على الحس الدينى.

ولحن تلك القصيدةَ الموسيقار رياض السنباطى، وغنتها أم كلثوم عام 1951، فكانت الأغنية -حسب النقّاد - أجمل أغنية عربية كلاسيكية قيلت بمناسبة الحج، وكان هذا العمل الفنى العظيم للحج نتاج تهرب شوقى من أداء المناسك، وكان من بين ما عدلت أم كلثوم على القصيدة الأبيات التالية:

إلى عرفات الله يابن محمدٍ .. عليك سلام الله فى عرفات

فأصبح البيت: إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله فى عرفات.

 

والتغيير الثانى فى هذا البيت: أرى الناس أصنافاً ومن كل بقعةٍ

فأصبح: أرى الناس أفواجاً.

 

والتغيير الثالث: إذا زرتَ يا مولاى قبر محمدٍ

فأصبح: إذا زرتَ بعد البيتِ قبرَ محمدٍ.

 

والتغيير الرابع: وفاضتْ مع الدمعٍ العيونُ مهابةً

فأصبح: وفاضتْ من الدمعٍ العيونُ مهابةً.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى يوم عرفة.."الصحة" تطلق تحذيراتها للحجاج لحمايتهم من الأمراض المعدية.. ابتعدوا عن الزحام وارتدوا الكمامات وتناولوا الأطعمة طازجة ولا تتعرضوا للشمس.. وكارت لكل حاج لمتابعة حالته بعد المناسك منعا للأوبئة

فى الملاعب نجوم وفى مكة حجاج.. شاهد صور نجوم الكرة أثناء زيارة "بيت الله"

تعرف على 5 مناسك يؤديها الحجاج فى اليوم العاشر من ذى الحجة

رئيس البعثة الطبية للحج: المستشفيات السعودية تعالج الحجاج المصريين مجانًا

الصحة تنقل 33 حاج مصرى محتجز بالمستشفيات السعودية إلى المشاعر لأداء مناسك الحج

تعرف على أول امرأة تكسو الكعبة فى التاريخ والسبب طفل تائه

حاكم دبى: تتوحد قلوب المسلمين مع الحجاج فى يوم عرفة لتشهد على وحدتنا

رئيس بعثة الحج: تفويج الحجاج لعرفات تأخر ساعتين بسبب العاصفة والأمطار

الجار الله: "قناة الجزيرة ظلت تنبش وراء أمطار السعودية لعلها تفسد الحج"

سعيد حساسين يشيد بالدور الدعوى والتوعوى لعلماء الأوقاف ببعثة الحج

الحج

المملكة العربية السعودية

احمد شوقى

الخديوى عباس حلمى

ام كلثوم

خادم الحرمين الشريفين

موسم الحج

مكة المكرمة

جبل عرفات

جبل عرفة

يوم عرفة

العالم فى قلب المملكة

عيد الاضحى

اخبار السعودية

اخبار الحج

اخبار العرب

اخبار عربية




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة