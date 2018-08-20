طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان الاستاتيكا دور ثانٍ

كتب محمود طه حسين

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة دور ثانى شعبة العلمى رياضيات من امتحان مادة الاستاتيكا مؤكدين سهولة الأسئلة.

وقالت الطالبة هدير محمد، بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بالسيدة زينب، إن نقاط الامتحان كانت واضحة ومستوى الأسئلة متوسط وهناك بعض المسائل كانت تحتاج إلى تفكير بعض الوقت.

وأوضحت الطالبة، أن الامتحان فى مجملة سهل وليس صعبا مؤكدة أنه أسهل من امتحان الدور الأول بكثير.

وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى اليوم الإثنين.