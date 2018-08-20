طالب يضرب فتاة سبته بسبب تحرشه بها أمام مدرستها والنيابة تحيله للجنايات

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة وسط القاهرة طالب لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طفلة فى الشارع بمنطقة عابدين.

تعود أحداث الواقعة بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بضبطهم شابا يعتدى بالضرب على فتاة بعدما سمعوا استغاثتها فى شارع على عبد اللطيف بمنطقة عابدين، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات وأقوال المجنى عليها، "هبة ا" 17 طالبة أنها كانت بمدرستها للحصول على شهادتها وعقب خروجها وأثناء سيرها فى الشارع تحرش بها، شاب كان واقفا على الرصيف أمام المدرسة وعندما نهرته تعدى عليها بالضرب مما إدى إلى إصابتها بجروح.

اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، معللا ذلك بتعدى الفتاة عليه بالسب فى الشارع لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات.