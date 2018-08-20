الرئيسية أخبار عالمية طالبان: زعيم الحركة لن يعلن وقف إطلاق النار.. وسنواصل قتال الحكومة الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:32 م طالبان رويترز إضافة تعليق قال مسؤولون من حركة طالبان الأفغانية إن زعيم الحركة لن يعلن وقفا لإطلاق النار، مؤكدا أن الحركة ستواصل قتال الحكومة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس الأفغانى يأمر القوات المسلحة بمواصلة عملياتهم ضد طالبان الخارجية الروسية: نترقب مشاركة طالبان فى لقاء موسكو حول أفغانستان القوات الأفغانية تتمكن من تحرير 149 رهينة من أيدى عناصر حركة طالبان طالبان أفغانستان حكومة أفغانستان وقف إطلاق النار أخبار العالم أخبار العالم الآن الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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