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ضبط 8 أسلحة آلية و13 قضية مخدرات فى حملة على قرية مزغونة بالبدرشين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:23 م
ضبط 8 أسلحة آلية و13 قضية مخدرات فى حملة على قرية مزغونة بالبدرشين أسلحة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، استهدفت قرية مزغونة بالبدرشين، لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والمحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أسلحة آلية و11 طلقة  4 فرد خرطوش، و13 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 أسلحة بيضاء وتنفيذ 20 حكم قضائى، وضبط 3 متهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وتحرير 197 مخالفة مرورية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.


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