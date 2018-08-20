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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:08 م
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ضبط 750 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بشبين القناطر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:49 م
ضبط 750 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بشبين القناطر لحوم
القليوبية نيفين طه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة  على المحال والمجازر بمدينة شبين القناطر، أسفرت الحملة عن ضبط 750كيلو لحوم مذبوحه خارج المجزر. 
 
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صاحب محل جزارة الكائن بناحية شارع وسط البلد - دائرة مركزشيبن القناطر، ووذلك لحيازته وعرضـــــه للبيع لحوم ذبحت وجهزت خارج المجارز الحكومية ودون أشراف الطب البيطرى حيث تم ضبط  750 كجم لحوم مذبوحه خارج المجزر ، تم التحفظ على المضبوطات وجارى عرض المحضروالمتهم على النيابة العامة 
 
كما تم ضبط صاحب سوبر ماركت "م"  الكائن بناحية مسطرد كفر شيبن- دائرة مركز شيبن القناطر، وذلك لحيازته وعرضة للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغيرصالحة للاستخدام الادمى مخالفا للقرار رقم 48 لسنه 1941 وتم ضبط "12" زجاجة عصير مانجوسعه الزجاجة 1 لتر منتهية الصلاحية،   14 زجاجة زبادو جهينة سعه الزجاجة1 لتر منتهية الصلاحية،  (50 ) برطمان مربى مختلفة الانواع سعه البطمان 420 جرام منتهي الصلاحية . 
 
 
 

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