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ضبط 5 آلاف كيلو عسل بمصنع غير مرخص بحملة فى شبين القناطر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:48 م
ضبط 5 آلاف كيلو عسل بمصنع غير مرخص بحملة فى شبين القناطر عسل - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مصنع لتعبئة عسل النحل بدون ترخيص بناحية كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارته مصنع لتعبئة عسل النحل بدون ترخيص بناحية شارع جامع السبيل بكفر شبين دائرة مركز شبين القناطر، مخالفًا القانون رقم 45 لسنة 1954 بشأن إدارة المنشآت والمصانع بدون ترخيص.
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت مباحث التموين المصنع محل التحريات وتم ضبط 50 برميل عسل نحل زنة البرميل 100 كيلو جرام، و 1000 برطمان فارغ لزوم التعبئة، و300 كرتونة عسل نحل، بكل كرتونة 12 برطمان زنة البرطمان 1 كيلو جرام منتج نهائي.
 
وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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