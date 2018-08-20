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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:11 م
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ضبط 473 هارب من أحكام قضائية و تحرير 1685 مخالفة مرورية بالقليوبية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:20 م
ضبط 473 هارب من أحكام قضائية و تحرير 1685 مخالفة مرورية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 473 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع .

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، تلقى إخطارا بضبط 473 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5316 وحكم 439جزئي 72حكم مستأنف و15جناية ،وتحصيل 4604جنية  غرامات وتحرير186  مخالفة.

كما تم تحرير 328 وهم75اشغال طريق -   11نظافه عامه وبيئه -  122ازاله فوريه -   31بائع متجول -  8  وصله كهربائيه -   17 اعلان مخالف - 4 غرزة شاى - 6 تنده مخالفه - 2 كشك  وإزاله 4طن قمامة  .

كما شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1685 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1685 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو181مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل21800  وسحب 32دراجة نارية وحجز 6 6دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 51 رخصة وتحصيل4251  جنيه غرامة .

على جانب آخر تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 31 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 7 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير 10قضايا في مجال عدم حمل شهادة صحية، و8قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 4قضايا  فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير قضية في مجال تجميع السلع التموينية، وقضية في مجال الأدوية، وقضية في مجال الألعاب النارية.

 

 


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