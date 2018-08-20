ضبط 400 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بمحل شهير بشبين القناطر

القليوبية ـ نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، كمية من اللحوم المنتهية الصلاحية بثلاجة محل شهير بمدينة شبين القناطر، تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث شرطة التموين بالقليوبية مفادها قيام صاحب ثلاجة لحوم مجمدة (أبناء العم) جملة وقطاعى الكائن دائرة مركزشيبن القناطر لحيازته كميات من لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام واعادت بيعها للمواطنين والمحلات التجارية.

مما يعد ذلك غشا تجاريا وتدليسا وضررا على الصحه العامة للمواطنيين، فقامت حمله تموينية بالاشتراك مع لجنه من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت المحل محل التحريات حيث تم ضبط المتهم و400 كجم لحوم منتهية الصلاحية، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الادمى والحيوانى ، تم التحفظ على المضبوطات.