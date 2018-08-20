ضبط 3 عاطلين بحوزتهم فرد خرطوش و150 جرام هيروين بشبين القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بالاشتراك مع مباحث الأقسام والمراكز فى ضبط 3 عاطلين بحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و150 جرام من مسحوق الهيروين المخدر بمركز شبين القناطر .

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شبين القناطر أكدتها التحريات تفيد حيازة "أحمد ص" سن 22، و "محمد ح" سن 21، و "عواد ج" سن 21، الثلاثة بدون عمل ومقيمين بالقشيش دائرة مركز شبين القناطر أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات أمكن ضبطه خلال أكمنة أعدت لذلك بأماكن تردده، بحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و150 جرام من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى 900 جنيه.

وبمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم الغير مشروعه والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17300 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.