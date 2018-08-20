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ضبط 154 كيلو جرام من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك فى شبين القناطر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:54 ص
ضبط 154 كيلو جرام من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك فى شبين القناطر جانب من المضبوطات
القليوبية نيفين طه
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قامت مديرية الصحة بالقليوبية، بتعليمات من الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة نبيلة عزت المكلفة بأعمال الطب الوقائى، وسامى رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، باستمرار عمل اللجان المشتركة من الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، فى التفتيش على الأسواق والمجازر بشبين القناطر.
 
وقامت اللجنة بالمرور على ثلاثة منشآت، ثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم المجمدة، وإحدى محلات الجزارة. وأسفرت بمعرفة الطب البيطرى، عن ضبط 154 كيلو جرام كبدة مستوردة حيث تلاحظ ظاهريا عدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، كما تبين وجود "ماعز" صالح للاستهلاك الآدمى ولكن تم ذبحه خارج السلخانة أو أى مجزر خاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقام أعضاء فريق مراقبة الأغذيه بشبين القناطر، باتخاذ الإجراءات الآتية فى محل الجزارة، تحرير مذكرة غلق للمحل لإدارته بدون ترخيص، تحرير محضر غلق لعرض اللحوم المذبوحة خارج حدود محل الجزارة، تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحل لنقل اللحوم فى وسائل نقل غير مخصصة لهذا الغرض، تحرير عدد 3 محاضر لاشتراطات النظافة الصحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل أصحاب تلك الأماكن لشهادات صحيه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
 
 
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