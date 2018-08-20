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ضبط عاطل يفرض إتاوات على السائقين بشبين القناطر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:11 م
ضبط عاطل يفرض إتاوات على السائقين بشبين القناطر متهم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على عاطل يقوم بفرض الاتاوات والسيطرة على السائقين بموقف شبين القناطر، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تمكن المقدم رامى سعد ضابط مباحث إدارة المرور، أثناء مروره على المواقف العشوائية بمدينة شبين القناطر، تمكن من ضبط المدعو"إبراهيم. د" 36 سنه عاطل، مقيم دائرة مركز طوخ، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف شبين القناطر/ الدير – دائرة مركز شبين القناطر، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 51 جنيها من متحصلات عمله من سائقى السيارات.
 
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19134 لسنة 2018م  جنح مركز شبين القناطر، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 


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