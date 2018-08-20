ضبط عاطلين بالشرقية بحوزتهما 25 ألف دولار و60 جنيها مصريا ترجع لعام 1948

الشرقية-فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث الأموال بالعامة بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث مشتول السوق، اليوم، القبض على شقيقين بحوزتهما 25 ألف دولار و60 جنيه مصرى من عام 1948، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة المقدم محمد فخر، بالتنسيق مع مباحث مشتول السوق، برئاسة النقيب شادي الكفراوي، رئيس مباحث مشتول السوق، من ضبط "محمد ع ع" و" أسامة م ع" مقيمان قرية الغفارية مركز مشتول السوق، وبحوزتهما 25 ألف دولار و60 جنيه مصري ، وجنيه فلسطيني، عملات ترجع لعام 1948، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5992 إداري مشتول السوق، وجاري التحقيق معهما ومناقشتهما لمعرفة أسباب حيازة الدولارات والمبالغ القديمة.