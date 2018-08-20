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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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ضبط سائق توك توك أشعل النيران فى مدرس بسبب الخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:12 ص
ضبط سائق توك توك أشعل النيران فى مدرس بسبب الخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية المتهم
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط سائق توك توك فى 24 ساعة من الحادث، أشعل النيران فى مدرس كان يستقل سيارته الخاصة وحدوث مشاجرة بينهم وقام سائق التوكتوك بإشعال النيران باستخدام السولار مما سبب له حروق مختلفة فى أنحاء الجسد.

وعلى الفور اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية  بتشكيل فريق بحث  برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية ، تحت إشراف  اللواء مدير إدارة البحث الجنائي  لتحديد المتهم وضبطه والمركبة و أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد شخصية المتهم  ع ح ع   18 سنة سائق توك توك السابق إتهامه  فى 4 قضايا  " ضرب - سلاح أبيض "  .

و عقب تقنيين الإجراءات  تم ضبطه والمركبة بمواجهته  إعترف،و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر المحضر أحوال القسم إرفاق بالمحضر الأصلي.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الف شكر لمباحث الاسكندريه 😎😸

😎الوووو يا برلمان ..لقد ان الاوان..بسن تشريع لتقنييين التوكتوك....الوكر الاحرامى المتحرك...تقنييين التوكتوك سيدر للدوله المليارات..وربما اكثر من ملاييين الضرايب العقاريه التى سنتها الدوله مؤخرا

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