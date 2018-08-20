ضبط سائق توك توك أشعل النيران فى مدرس بسبب الخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط سائق توك توك فى 24 ساعة من الحادث، أشعل النيران فى مدرس كان يستقل سيارته الخاصة وحدوث مشاجرة بينهم وقام سائق التوكتوك بإشعال النيران باستخدام السولار مما سبب له حروق مختلفة فى أنحاء الجسد.

وعلى الفور اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية ، تحت إشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي لتحديد المتهم وضبطه والمركبة و أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد شخصية المتهم ع ح ع 18 سنة سائق توك توك السابق إتهامه فى 4 قضايا " ضرب - سلاح أبيض " .

و عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه والمركبة بمواجهته إعترف،و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر المحضر أحوال القسم إرفاق بالمحضر الأصلي.