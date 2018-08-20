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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:51 م
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ضبط تاجر يقوم بتجفيف جلود الاضاحى بميدان عام بالاسكندرية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:50 م
ضبط تاجر يقوم بتجفيف جلود الاضاحى بميدان عام بالاسكندرية التاجر
الإسكندرية ـ جاكلين منير
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قام مهندس حنفى محمد رئيس حى الجمرك بالإسكندرية بجولات ميدانية بنطاق حى الجمرك لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وذلك بتواجد سكرتير عام الحى ومدير المتابعة ومعاونى أشغال الطريق ومراقب النظافه.

وتم رصد مخالفة لشخص يقوم بتنشيف جلود الأضاحي بدوران ميدان النصر مما يسبب تلوث بصرى وتشوه بالمظهر العام وعلي الفور تم ازالة المخالفه بالكامل وتم غسيل ميدان الفنادق بالماء والمطهرات بسيارة النافورى التابعه للحى.

من جهه أخرى، وتحت إشراف رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع مدير الحدائق بالحى، تم متابعة اعمال تقليم الاشجار والنخيل بمربع النقراشي وش السيد محمد كريم وتم متابعة اعمال التقليم والتجميل ورفع كفاءة حديقة ميدان التحرير وحديقة ميدان عرابي وحديقة البوصيري وحديقة ميدان المساجد و ذلك في اطار الاستعدادت لاستقبال عيد الأضحى المبارك والظهور بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق لاستقبال الزائرين بحي الجمرك.

 


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