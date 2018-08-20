ضبط "البرص" لاتهامه بسرقة المساكن عن طريق تسلق مواسير الصرف بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل وشهرته "القرص"، لاتهامه بارتكاب عدة وقائع سرقة للمساكن بمنطقة ذهبية عن طريق تسلق مواسير الصرف الصحى والدخول عن طريق شبابيك المطابخ.

كان المقدم هيثم أبو السعود، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، قد تلقى عدة بلاغات من أهالى منطقة ذهبية، بسرقة مبالغ مالية من داخل المساكن بما فيها الأدوار العليا.

وقرر اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تشكيل فريق بحث ضم الرائدان احمد فاضل، ولؤى الصياد، معاونا مباحث قسم أول الغردقة تحت إشراف العميد مدحت منتصر، مدير إدارة البحث الجنائى للتوصل إلى مرتكب الوقائع.

وعن طريق الاستعانة بكاميرات المراقبة والمصادر السرية توصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكب وقائع السرقة، عاطل وشهرته "البرص"، وانه ارتكب عدة وقائع سرقة عن طريق تسلق مواسير الصرف الصحى والدخول عن طريق شباك المطبخ.

وبعد التأكد من التحريات الواردة وتقنين الإجراءات، تمكن النقيبان محمد منجى، ومحمود غانم، معاونا مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على مبلغ مالى حصيلة المسروقات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.