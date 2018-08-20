صور.. نتانياهو وبولتون يطالبان أوروبا بتكثيف الضغوط على إيران

أ ف ب

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومى جون بولتون فى القدس، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية بتكثيف الضغوط على إيران.



نتنياهو يتحدث خلال المؤتمر الصحفى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى

وقال نتانياهو للصحفيين "أعتقد صراحة أن على جميع الدول المهتمة بالسلام والأمن فى الشرق الأوسط السير على خطى أمريكا وتكثيف الضغوط على إيران" معتبراً أنه "كلما تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص تراجع النظام عن عدوانيته. يجب على الجميع الانضمام إلى هذه الجهود".



بولتون ونتنياهو خلال المؤتمر الصحفى

وتعد تصريحاته تلميحاً مبطناً للدول الأوروبية الساعية إلى إنقاذ الاتفاق النووى والتى تعهدت بمواصلة تقديم امتيازات اقتصادية حصلت عليها ايران من الاتفاق.وتصر الدول الأوروبية على أن الاتفاق النووى يحقق هدفه فى منع طهران من تطوير أسلحة نووية فى الوقت الحالى.



نتنياهو يتحدث خلال المؤتمر الصحفى مع مستشار الأمن القومى الأمريكى

من جهته، قال بولتون إن "عدم امتلاك إيران القدرة على (تصنيع) أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة". وأضاف "لذا، انسحب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى الردئ".



نتنياهو يصافح بولتون