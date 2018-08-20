صور.. محافظ الإسكندرية يشدد على تقديم أفضل الخدمات لزوار الشواطئ المجانية

أجرى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية على شواطئ الكورنيش والشواطئ المجانية بالإسكندرية، وذلك للوقوف على استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من انتهاء كافة تجهيزات رؤساء الأحياء والسياحة والمصايف وشركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية لاستقبال العيد، وتنفيذ كافة التوجيهات التى شدد عليها المحافظ خلال اجتماعاتهم السابقة لمناقشة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المحافظ شاطئ السرايا العام المجانى، وتم تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه، ومنافذ البيع المتواجد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات، كما تفقد وحدة الإسعاف بالشاطئ، ووجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية بالوحدة والتأكد باستمرار من جاهزيتها لاستقبال أى حالات طارئة.

وتفقد المحافظ، شاطئ جليم المجانى بنطاق حى شرق، وتفقد شاطئ الأنفوشى المجانى بنطاق حى الجمرك، للوقوف على مدى التجهيزات، وعن وجود أى عقبات قد تواجه زوار الشواطئ.

واستفسر المحافظ، من زوار الشواطئ على أسعار التذاكر، ومستوى الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم، وهنأ جميع المواطنين باحتفاليات عيد الأضحى المبارك.

وخلال التفقد؛ شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، فى الاستمرار بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ، وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد، أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء او مياه، وضرورة إلزام المستأجرين بأسعار التذاكر.

وشدد المحافظ، على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ؛ خاصة غرف تغيير الملابس ودورات المياه لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا.

جاءت الجولة، بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء خالد حسن رئيس حى منتزه أول، واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى الجمرك، وجميع الجهات المعنية.