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الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:33 م
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صور.. محافظ الأقصر يبحث تجهيز المسارات السياحية وتجديدها قبل الموسم الشتوى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:03 م
صور.. محافظ الأقصر يبحث تجهيز المسارات السياحية وتجديدها قبل الموسم الشتوى جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محمد بدر محافظ الاقصر اجتماعا موسعا بحضور مسئولى ومديرى الإدارات المختلفة بالمحافظة، لمتابعة استعدادات كل الجهات للموسم السياحى المقبل وتجهيز المسارات السياحية، حيث ناقش مع المسئولين متابعة أعمال التطوير التى تتم بشارع خالد بن الوليد والتى تتضمن إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى، لتحديد ما تم تنفيذه وما تبقى من أعمال.

ووجه محمد بدر خلال اللقاء، بضرورة رفع كفاءة وتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم بالمسارات السياحية الرئيسية كطريق المطار وكوبرى البغدادى والمسارات السياحية بالبر الغربى، وذلك فى إطار مجهودات محافظة الأقصر للاستعداد للموسم السياحى المقبل وظهور المدينة السياحية بالمظهر اللائق أمام زائريها من شتى أنحاء العالم.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء هذه الأعمال من خلال تكثيف ورديات العمل والتزام الشركات المنفذة بإزالة كافة مواد وبقايا الحفر والهدم، لأنه من المقرر بمجرد إنهاء أعمال البنية الأساسية سيتم البدء برصف وترميم هذه الشوارع وتركيب البلدورات بها، وكذلك ستبدأ أعمال تركيبات بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية.

 
محافظ الأقصر يبحث تجهيز المسارات السياحية وتجديدها قبل الموسم السياحي الشتوي
محافظ الأقصر يبحث تجهيز المسارات السياحية وتجديدها قبل الموسم السياحي الشتوي

جانب من لقاء المحافظ مع القيادات استعدادا للموسم الشتوي
جانب من لقاء المحافظ مع القيادات استعدادا للموسم الشتوي

المحافظ يتابع تطوير واحلال شبكات ومسارات السياحة
المحافظ يتابع تطوير واحلال شبكات ومسارات السياحة
 
 

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