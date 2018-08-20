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صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحفل للتضامن للمعايدة على الأطفال الأيتام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:41 م
صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحفل للتضامن للمعايدة على الأطفال الأيتام محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحفل التضامن للايتام
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، فعاليات الاحتفال الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى للأطفال الأيتام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتى أقيمت فعالياته فى مقر نادى التجديف وسط مدينة الأقصر.
 
 
شارك فى حضور فعاليات الاحتفال، كل من أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، وعدد من المهتمين بالعمل الخيري، وشمل الاحتفال تقديم حفل غنائي وعروض ثقافية وفنية عدة لإدخال البهجة على الأطفال، حيث شارك محافظ الأقصر، الأطفال الأيتام فرحتهم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتوزيع الهدايا والعيديات عليهم.
 
محافظ الأقصر يشارك بحفل للتضامن للمعايدة علي الأطفال الأيتام
محافظ الأقصر يشارك بحفل للتضامن للمعايدة علي الأطفال الأيتام

محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحفل التضامن للايتام
محافظ الأقصر ومدير الأمن يشاركان بحفل التضامن للايتام

جانب من فعاليات حفل التضامن للاطفال الايتام
جانب من فعاليات حفل التضامن للاطفال الايتام
 
 
 
 

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