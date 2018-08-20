صور.. كورنيش الإسكندرية يتألق لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت أحياء الإسكندرية المختلفة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان المحافظ، حيث قام حى وسط برئاسة بهية عبد الفتاح، بدهان بلدورات طريق الكورنيش من "سبورتنج" حتى "الإبراهيمية"، و ذلك تحت إشراف محمد عيد مدير المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات وأحمد محروس مسئول جهاز النظافة بالحى.

وعلى جهة أخرى، وفى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، قامت وحدة الإزالة وإدارة رخص المحلات بحى المنتزة أول بغلق وتشميع محل جزارة بالسيوف، وذلك بناء على محضر لجنة الطب البيطرى.

وفى إطار التصدى لظاهرة البناء المخالف وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه اول بالقضاء على هذة الظاهرة، قامت وحدة الإزالة بتواجد خميس الحمراوى وكيل وحدة الإزالة اليوم بوقف أعمال تشوينات مخالفة بشارع إبراهيم هريدى من شارع مصطفى كامل، وتم التحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف.



دهان الأرصفة



الكورنيش يتألق



جانب من الأعمال