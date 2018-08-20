صور.. حملات تجميل وتزيين لميادين مدينة دسوق بكفر الشيخ ابتهاجا بالعيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة إنارة وتجميل ليلية ترأسها اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق بتزويد أعمدة الكهرباء بلمات الزينة الحلزونى اللايت باللون الأبيض والأزرق فى الميدان الإبراهيمى، وشارع الجيش ومدخل أم القرى، وكوبرى المدير، وميدان السنترال، وتجميل الأشجار بحديقة الميدان الإبراهيمى، واللوحة الجدارية على سور حديقة الأسرة والطفولة وشعار المحافظة بدوران أم القرى.

وتابع الحشاش الأعمال الجارية لتأمين المشاية البديلة لكوبرى عتريس وتأمينها تأميناً جيداً، ووضع ضوء عاكس لها وتزويدها بالإنارة للمواطنين والمشاة عليها ليلا.



جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة للتجميل والنظافة، ووليد فاروق، رئيس حى جنوب ورجب الراعى، رئيس قسم الإنارة العامة بالوحدة، وأحمد سلطان مساعد رئيس حى جنوب.

وأكد الحشاش، لـ"اليوم السابع " أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفال بعيد الأضحى، وفتح الحدائق أمام المعيدين ومتابعة ساحات صلاة العيد بقرى ومدينة دسوق ، وتلقى شكاوى المواطنين ، ومتابعة الرحلات النيلية ، وتأمينها بالتعاون مع قوات الأمن .