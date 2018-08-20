video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات تجميل وتزيين لميادين مدينة دسوق بكفر الشيخ ابتهاجا بالعيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:32 ص
صور.. حملات تجميل وتزيين لميادين مدينة دسوق بكفر الشيخ ابتهاجا بالعيد جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة إنارة وتجميل ليلية ترأسها اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق بتزويد أعمدة الكهرباء بلمات الزينة الحلزونى اللايت باللون الأبيض والأزرق فى الميدان الإبراهيمى، وشارع الجيش ومدخل أم القرى، وكوبرى المدير، وميدان السنترال، وتجميل الأشجار بحديقة الميدان الإبراهيمى، واللوحة الجدارية على سور حديقة الأسرة والطفولة وشعار المحافظة بدوران أم القرى.

وتابع الحشاش الأعمال الجارية لتأمين المشاية البديلة لكوبرى عتريس وتأمينها تأميناً جيداً، ووضع ضوء عاكس لها وتزويدها بالإنارة للمواطنين والمشاة عليها ليلا. 


جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة للتجميل والنظافة، ووليد فاروق، رئيس حى جنوب ورجب الراعى، رئيس قسم الإنارة العامة بالوحدة، وأحمد سلطان مساعد رئيس حى جنوب.

وأكد الحشاش، لـ"اليوم السابع " أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفال بعيد الأضحى، وفتح الحدائق أمام المعيدين ومتابعة ساحات صلاة العيد بقرى ومدينة دسوق ، وتلقى شكاوى المواطنين ، ومتابعة الرحلات النيلية ، وتأمينها بالتعاون مع قوات الأمن .

 

 
1-تزيين مدينة دسوق بالإنارة استعدادا لعيد الاضحى
تزيين مدينة دسوق بالإنارة استعدادا لعيد الأضحى

2- انارة الطرق والميدان الابراهيمي بدسوق
 إنارة الطرق والميدان الإبراهيمى بدسوق

3- مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع تجميلب المديسنة
 مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع تجميل المدينة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولين للتحقيق ويعلن عن مكافحة الكلاب الضالة

دسوق

محافظه كفر الشيخ

عيد الاضحى

غرفه عمليات

شكاوى

الميدان الابراهيمى




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة