video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. توقيع غرامة علي شاطيء المندرة المميز لوجود مخالفات نظافة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:43 م
صور .. توقيع غرامة علي شاطيء المندرة المميز لوجود مخالفات نظافة اللواء هشام شادى يتفقد شواطئ كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة بتفقد شواطئ كورنيش الإسكندرية، وذلك للوقوف على مدي استعداد الشواطيء لاستقبال عيد الأضحى المبارك ؛ والوقوف على أي معوقات قد تواجه مواطني وزائري الإسكندرية .

وقام اللواء هشام شادي صباح اليوم بجولة تفقدية بدأت من شاطئ المندرة السياحي والمجاني وتم تفقد الممشي الرياضي  مرورا بشاطئ البوريڤاج السياحي وتم تفقد أعمال رفع الكفاءة علي طول الكورنيش التي قام بها حي المنتزة ثان، وذلك بحضور اللواء أحمد حجازي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزة ثان، وم. أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وأمر السكرتير العام، خلال التفقد، بتوقيع غرامة علي شاطيء المندرة المميز وذلك لوجود مخالفات في النظافة به، وشدد علي شركة نهضة مصر بتكثيف وزيادة أعمال النظافة والكنس باستمرار علي أرصفة الكورنيش بطوله.

وتفقد السكرتير العام شاطئ المندرة العام المجاني، وأكد علي تقديم أفضل مستوى للخدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالمحافظة، كما تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه ، ومنافذ البيع المتواجد مؤكدا على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات.

وهنأ السكرتير العام جميع المواطنين بإحتفاليات عيد الأضحى المبارك، واستفسر من زوار الشواطئ عن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم ومعاملة مسؤولي الشاطئ لهم، وأسعار التذاكر، حيث أشاد جميع المواطنين بمستوي الخدمة المقدمة لهم.


 

 

(2)
 
(3)
 

 

(4)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة المسطحات بالإسكندرية تضبط جزار لحيازته غزالة برية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

شاطئ المندرة




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة