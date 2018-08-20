صور .. توقيع غرامة علي شاطيء المندرة المميز لوجود مخالفات نظافة

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة بتفقد شواطئ كورنيش الإسكندرية، وذلك للوقوف على مدي استعداد الشواطيء لاستقبال عيد الأضحى المبارك ؛ والوقوف على أي معوقات قد تواجه مواطني وزائري الإسكندرية .

وقام اللواء هشام شادي صباح اليوم بجولة تفقدية بدأت من شاطئ المندرة السياحي والمجاني وتم تفقد الممشي الرياضي مرورا بشاطئ البوريڤاج السياحي وتم تفقد أعمال رفع الكفاءة علي طول الكورنيش التي قام بها حي المنتزة ثان، وذلك بحضور اللواء أحمد حجازي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزة ثان، وم. أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وأمر السكرتير العام، خلال التفقد، بتوقيع غرامة علي شاطيء المندرة المميز وذلك لوجود مخالفات في النظافة به، وشدد علي شركة نهضة مصر بتكثيف وزيادة أعمال النظافة والكنس باستمرار علي أرصفة الكورنيش بطوله.

وتفقد السكرتير العام شاطئ المندرة العام المجاني، وأكد علي تقديم أفضل مستوى للخدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالمحافظة، كما تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه ، ومنافذ البيع المتواجد مؤكدا على ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات.

وهنأ السكرتير العام جميع المواطنين بإحتفاليات عيد الأضحى المبارك، واستفسر من زوار الشواطئ عن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم ومعاملة مسؤولي الشاطئ لهم، وأسعار التذاكر، حيث أشاد جميع المواطنين بمستوي الخدمة المقدمة لهم.



