صور.. العيد فرحة فى سجن القناطر.. 8 أطفال فى زيارة أمهاتهم السجينات

كتبت دينا الحسينى

فى لافتة إنسانية استقبل سجن القناطر للنساء 8 أطفال مودعين بعدد من دور الرعاية لزيارة أمهاتهم المسجونات المودعات بالسجن، ووافق قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى على زيارة 8 أطفال مودعين بعدد من دور الرعاية الاجتماعية الخارجية لامهاتهم المسجونات المودعات بسجن القناطر للنساء، وقامت الأخصائيات الاجتماعيات بالسجن باصطحاب الأطفال من دور الرعاية المودعين بها إلى السجن لزيارة أمهاتهم وتمت الزيارة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

وفى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى والإجتماعى لكافة النزلاء.



