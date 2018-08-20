صور.. استمرار الحملات على مخازن تسليم البضائع المستوردة بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى، بقياده السعيد رخا رئيس الحى، وبالتعاون مع قسم شرطة الضواحى، حملاتها المكثفة على مخازن تسليم البضائع المستوردة، المعدة للتهريب بمنطقة مبارك بالضواحى.

وأكد رئيس حى الضواحى، أن الأجهزة التنفيذية بالحى، واصلت حملاتها المستمرة على مخازن تهريب البضائع المستوردة بمنطقة مبارك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتهرب الجمركى والمنافذ، وقسم شرطه الضواحى، ومديرية التموين، وتم مصادرة كميات كبيرة من المضبوطات التى تحتوى على بضائع معدة للتهريب، وذلك فى إطار مجهودات الحى المستمرة للقضاء على بؤر التهريب بالضواحى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى هذا الصدد، وحتى يتم القضاء نهائيا على كافة بؤر التهريب وتجفيف منابعه بمختلف مناطق الحى.