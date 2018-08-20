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صور.. إزالة الاشغالات بمدينة فوه ليلا استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى بكفر الشيخ

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:21 ص
صور.. إزالة الاشغالات بمدينة فوه ليلا استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى بكفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ، حملة إزالة اشغالات ليلية بتوجيهات عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه،بشارع الفتح، ومدخل المدية، والطريق العام بفوه، وتم إزالة كافه الاشغالات والتعديات على الطريق العام بالمناطق، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة، وحمدى البندى، رئيس قسم الاشغالات بالوحده المحلية، ومسئولى الاشغالات.

وأكد عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، أن الحملات على التعديات على الطرق العامه والاشغالات ستكون بصفة مستمرة ودورية خاصة فى أيام عيد الأضحى المبارك ، حفاظا على السيولة المرورية.

1- حملة ليلية لازالة الاشغالات
حملة ليلية لإزالة الاشغالات

2- جانب من الحملات الليلية
جانب من الحملات الليلية

3- إزالة الاشغالات ليلا بفوه
 إزالة الاشغالات ليلا بفوه

4- جانب من ازالة الاشغالات
 جانب من إزالة الاشغالات
 

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