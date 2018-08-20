صور.. إزالة الاشغالات بمدينة فوه ليلا استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ، حملة إزالة اشغالات ليلية بتوجيهات عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه،بشارع الفتح، ومدخل المدية، والطريق العام بفوه، وتم إزالة كافه الاشغالات والتعديات على الطريق العام بالمناطق، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة، وحمدى البندى، رئيس قسم الاشغالات بالوحده المحلية، ومسئولى الاشغالات.

وأكد عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، أن الحملات على التعديات على الطرق العامه والاشغالات ستكون بصفة مستمرة ودورية خاصة فى أيام عيد الأضحى المبارك ، حفاظا على السيولة المرورية.