صور.. أمن القاهرة تداهم البؤر بالزاوية والشرابية وتضبط 15 قضية مخدرات وسلاح

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، ستهدفت القضاء على البؤر الإجرامية التى تتخذها العناصر الإجرامية مأوى لهم، وضبط الخارجين عن القانون، من تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من تنفيذ الأحكام، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء أشرف الجندى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، دائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 قضية مخدرات (1.910 كيلو حشيش , 15 جرام هيروين , 387 قرص مخدر )، 2 قضية سلاح ناري ( 2 فرد خرطوش , 21 طلقة)، 5 قضية سلاح أبيض، 4 ضبط واحضار، 17مسجل خطر، 2 حكم مجمع 24 قضايا، 1 ضبط مراقب هارب، 26 قضية أحداث، 68 قضية أشغال طريق، 39 غرامات، 3600 مبالغ مالية متحصلة.





















