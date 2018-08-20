video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. أمن القاهرة تداهم البؤر بالزاوية والشرابية وتضبط 15 قضية مخدرات وسلاح

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:47 م
صور.. أمن القاهرة تداهم البؤر بالزاوية والشرابية وتضبط 15 قضية مخدرات وسلاح المتهمان والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، ستهدفت القضاء على البؤر الإجرامية التى تتخذها العناصر الإجرامية مأوى لهم، وضبط الخارجين عن القانون، من تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من تنفيذ الأحكام، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.
 
واستهدفت الحملات التى قادها اللواء أشرف الجندى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، دائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 8  قضية مخدرات (1.910 كيلو حشيش , 15 جرام هيروين , 387 قرص مخدر )، 2 قضية سلاح ناري ( 2 فرد خرطوش , 21 طلقة)، 5  قضية سلاح أبيض، 4  ضبط واحضار، 17مسجل خطر، 2 حكم مجمع 24 قضايا، 1 ضبط مراقب هارب، 26 قضية أحداث، 68 قضية أشغال طريق، 39 غرامات، 3600 مبالغ مالية متحصلة.
 
56455-متهم-بالاتجار-فى-المخدرات-وبحوزته-سلاح-نارى
 

71976-احد-المتهمين
 

74217-احد-المتهمين-وبحوزته-سلاح-نارى
 

97872-تاجر-مخدرات-وامامه-المضبوطات
 

121508-متهمين-من-بين-المضبوطين
 

138450-تاجر-مخدرات-وامامه-الحشيش
 
 
 

حملة أمنية مكبرة بدائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية 5
حملة أمنية مكبرة بدائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية 5

حملة أمنية مكبرة بدائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية
حملة أمنية مكبرة بدائرة قسمي شرطة الزاوية والشرابية
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على هارب من أحكام يقود سيارة مسروقة فى التجمع

القبض على ثلاثة متهمين لاتجارهم بالعملة خارج السوق المصرفى بعابدين

القبض على وكيل مدرسة أثناء تقليد أختام شعار الجمهورية لتزوير شهادات نجاح

القبض على عصابة "رانيا وفوزية" وراء سرقة محلات الذهب بمغافلة أصحابها بعين شمس

امن القاهرة

اخبار الحوادث اليوم

حملة امنية بالقاهرة

مباحث القاهرة

حملة امنية

أخبار الحوادث

الشرابية

مخدرات

سلاح




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة