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صحة بنى سويف تحرر 57 محضر فى حملة على الأسواق بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:59 م
صحة بنى سويف تحرر 57 محضر فى حملة على الأسواق بمناسبة عيد الأضحى حملة الصحة على الاسواق
بنى سويف - هانى فتحى
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حررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، و الدكتورة أمنيه أحمد المدير الوقائى  57 محضر جنحة صحية فى حملة على الاسواق بمناسبة عيد الأضحى، وقامت فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والادارات الصحية باهناسيا والفشن بعمل حملات مفاجئة حيث تم المرور على بعض محلات الجزارة والثلاجات والهايبرات والمخابز البلدية والافرنجيه ومحلات بيع الفاكهة وبعض السلخانات.
 
وأسفرت الحملات عن سحب 28 عينة لحوم ومنتجاتها وأسماك وتم تحرير عدد ٥٧ محضر جنحه صحيه متنوعه من عدم حمل شهاده صحيه سارية، عدم تغطية اللحوم بشاش ابيض، استخدام شنط سوداء غير مخصصة لتعبئة اللحوم، نقل اللحوم فى سيارات غير مخصصة لهذا الغرض.
 
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