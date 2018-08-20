صحة القليوبية تناقش خطة تشغيل 3 مستشفيات جديدة بعد التطوير

اجتمع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى، بمديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة، لاستعراض خطة تشغيل المستشفيات الجديدة بعد التطوير، حيث تم مناقشة تشغيل كل من مستشفى الخانكة وكفر شكر و قها والمزمع افتتاحهم قريبا.

وأكد الطباخ فى بيان، أن تطوير المستشفيات يأتى فى إطار حرص الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية والعمل على الارتقاء بها وتقديم خدمات متميزة لأبناء الشعب.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن مستشفى الخانكة المركزى تبلغ تكلفتها الإجمالية 220 مليون جنيه على مساحة 2060 متر مربع، وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى وعيادات الأسنان تشمل جراحة الأسنان وتركيب وتقويم وزراعة الأسنان.

وتابع، إن مستشفى كفر شكر بلغت أعمال التطوير بالمستشفى 85% حتى الآن وتشمل 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير ، وقسم الكلى صناعى ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، وعيادات خارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.

واستطرد، إن مستشفى قها المركزى يتم تطويرها بتكلفة 72 مليون جنيه بسعة 76سرير و4 غرف عمليات، و12 حضانة للأطفال المبتسرين، و12 ماكينة غسيل كلوي، وقسم خاص للمناظير الطبية، وقسم عناية مركزة يحتوى على 7 أسرة.