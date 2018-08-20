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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:43 م
خالد صلاح
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صاحب محل منظفات يلقى مادة كاوية على عاملين فى مشاجرة بالفيوم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:35 م
صاحب محل منظفات يلقى مادة كاوية على عاملين فى مشاجرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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أصيب عاملان، فى مشاجرة مع آخرين لمرورهما بتروسيكل من أمام محل لبيع المنظفات، بقرية سنرو بمركز أبشواى، بمحافظة الفيوم، وتم نقلهما لمستشفى الفيوم العام، للعلاج.
 
 
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وإصابة إثنين بقرية سنرو.
 
 
تبين أن المشاجرة، نشبت بين كلا من "أحمد.م.م" (20 سنة-عامل)، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالرقبة والوجه والذراعين، و"وليد.ع.م" (25 سنة-عامل)، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين (طرف أول)، وكلا من "م.ع" (63 سنة- صاحب محل منظفات)، وابنه "مصطفى.م.ع" (29 سنة-عامل)، وجميعهم من قرية سنرو، وذلك بسبب مرور الطرف الأول وهما يستقلان تروسيكل أمام المحل الخاص بالطرف الثانى، ما أدى لحدوث مشادة، وإلقاء الثانى مادة كاوية على الأول.
 
 
تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام للعلاج، وتبادل الطرفان الاتهامات لنفس السبب، وفقا للبيان، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروفها وملابساتها.
 
تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 11834 لسنة 2018 جنح مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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