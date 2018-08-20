شركة النظافة تعلن رفع 200 طن من المخلفات يوميا فى نطاق مدينة أسوان

أسوان - ندى سليم

أكد المهندس أشرف حداد، رئيس مجلس إدارة شركة النظافة الجديدة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بمحافظة أسوان، أنه يتم رفع ما بين 150 طنا إلى 200 طن يوميا من المخلفات فى نطاق حى غرب وجنوب مدينة أسوان، فى إطار المرحلة الأولى للمشروع والتى تستهدف رفع القمامة أولا بأولا بمناطق أطلس والعقاد والمحطة ومنطقة سوق الجمعة ومنطقة الحصايا، لافتا أن منذ انطلاق المشروع فى نهاية يوليو الماضى تم رفع نحو 500 طن من مخلفات الأتربة، فضلا عن رفع ما يقرب من 2000 طن من المخلفات الصلبة.

وأوضح المهندس أشرف حداد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عمل دهانات لجميع البلدورات فى نطاق مسجد الطابية ومجمع الصالحين، فضلا عن طلاء وتجميل الميادين بحى غرب وجنوب المدينة، استعداد لعيد الأضحى المبارك، فى إطار خطة محافظة اسوان للانتهاء من طلاء كافة الأرصفة وتجميل الميادين بمختلف احياء المحافظة.

وكان اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، قد أعلن فى يوليو الماضى عن إسناد منظومة النظافة الجديدة لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ووجه باتباع أساليب حديثة من خلال رفع القمامة أولا بأولا ومواجهة ظاهرة النباشين ومخازن القمامة الخاصة بهم.