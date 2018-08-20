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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:18 ص
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سقوط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج فى البحيرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:52 ص
سقوط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج فى البحيرة متهم - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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اتهم 5 أشخاص، عاطلا من كفر الدوار بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بدولة الإمارات وتم ضبط المتهم وجارٍ عرضه على النيابة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار  ببلاغ "عبد الرازق .خ.ع" 30 حداد و4 أشخاص آخرين بقيام "محمد .خ.ا" 42 عاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ ماليه بإجمالى 65 ألف جنيه نظير تسفيرهم للعمل بدولة الإمارات ولم يفى بوعده.
 
تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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