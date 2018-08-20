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سقوط عاطل بـ180 "طربة" حشيش وأقراص مخدرة بالغربية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:26 ص
سقوط عاطل بـ180 "طربة" حشيش وأقراص مخدرة بالغربية حشيش - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم دائرة مركز كفر الزيات وبحوزته 180 طربة حشيش، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط المتهم  "م ع ط"  29 سنة عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته  180 طربة حشيش وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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