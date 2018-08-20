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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:15 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 20-8-2018 واستقرار العملة الأوروبية بالبنوك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:55 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 20-8-2018 واستقرار العملة الأوروبية بالبنوك اليورو
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 20-8-2018، بالتزامن مع بدء أجازة عيد الأضحى المبارك، وعند سعر ختام تعاملات الأمس، ثبت سعر اليورو ولم يتغير مقابل الجنيه، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

20.30  للشراء

20.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.25 للشراء

 20.50 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.23 للشراء

20.48 للبيع

 

اليورو
اليورو

 

 

 


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