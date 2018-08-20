سعد الحريرى ينعى كوفى عنان ويصفه بـ "رجل سيذكره التاريخ"

كتبت – شرويت ماهر

نعى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2001، والذى وافته المنية أمس الأول السبت، عن عمر يناهز الثمانين عاما، مشددا على دوره فى مساعدة لبنان.

وقال سعد الحريرى "رحم الله كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وقف إلى جانب لبنان فى إنشاء المحكمة الخاصة وفى إنهاء عدوان 2006 الإسرائيلى ولعب دورا محوريا فى القرار 1701، كوفى عنان رجل سيذكره التاريخ".

ويعد "عنان" أحد أبرز من شغلوا منصب أمين عام الأمم المتحدة، والأكثر تأثيرا، فخليفة الدكتور بطرس غالى، هو الأمين العام السابع للأمم المتحدة، والحائز على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده فى إحلال السلام فى العالم، ومحاربة مرض الإيدز وما وصفته اللجنة النرويجية لجائزة نوبل حينذاك "بمحاربة الإرهاب الدولى".



