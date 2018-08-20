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زوج يجهض زوجته بعد التعدى عليها بالضرب والركل بسبب خلافات بينهما بالدقهلية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:54 ص
زوج يجهض زوجته بعد التعدى عليها بالضرب والركل بسبب خلافات بينهما بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أصيبت ربة منزل بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية بحالة إجهاض بعد قيام زوجها بضربها وهى بالشهر الثالث.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى تمى الإمديد بوصول عزة س م 26 سنة ربة منزل ومقيمة كفر سنجاب التابعة لدائرة المركز، مصابة بنزيف مهبلي وإجهاض حملها فى شهرها الثالث.

 

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالها اتهمت زوجها صلاح. ر. ا بالتعدى عليها بالضرب والركل فى البطن وإحداث إصابتها لوجود خلافات زوجية بينهما، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 
 

 
 
 

 


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