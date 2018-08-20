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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:30 ص
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"زراعة أسوان" تعلن تخفيض أسعار الخراف والعجول وحملات لمواجهة المخالفين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:00 ص
"زراعة أسوان" تعلن تخفيض أسعار الخراف والعجول وحملات لمواجهة المخالفين لحوم
أسوان ندى سليم
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أكد محمد المهدى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان، أن الوزارة طرحت خلال مناقصة، عددا من الخراف والعجول القائم لبيعها للمواطنين لأضاحى العيد، موضحا أنه تم طرح الخروف الواحد بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد، وتم طرح العجل القائم بـ65 جنيها للكيلو الواحد.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح الأضاحى للمواطنين بدفع مقدم 500 جنيه حجز، على أن يسدد بقية المبلغ عند الاستلام الذى سيتم يوم وقفة العيد، لافتا أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لاستمرار الحملات على اللحوم المطروحة للمواطنين لضبط اى كميات فاسدة وإعدامها قبل وصولها للمستهلك.

 

وكانت محافظة أسوان وجهت مديرية الطب البيطرى والزراعة بتجهيز المجازر وعددها 17 مجزرا على مستوى المحافظة، لاستقبال الأضحى وذبحها بالعيد بالمجان للمواطنين، بدلا من الذبح بالشوارع الذى يخالف الاشتراطات الصحية ويؤدى إلى تلوث الشوارع خلال عيد الأضحى,


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