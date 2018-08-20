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رفع 18 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بحى الكوثر بسوهاج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:40 ص
رفع 18 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بحى الكوثر بسوهاج إزالة المخلفات
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رفع 18 طن من القمامة والمخلفات صلبة فى حملة نظافة بناحية حى الكوثر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والارتقاء بمستوى النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمات وخلق مظهر حضارى للمواطنين، والعمل على رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة الأتربة من مختلف الشوارع والمناطق بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة .

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة استمرت على مدار يومين متتاليين أسفرت عن رفع 18 طن مخلفات وقمامة، وذلك بمنطقة شارع الثورة حتى نادى الرحلات ومنطقة الاشجار وصيانة كشافات الإضاءة، وجارى إعادة تهيئة الحديقة امام معهد امناء الشرطة ورمى التربة بها وزراعتها، بالتعاون مع مسئولى النظافة بالحى وبمشاركة عمال النظافة وبإستخدام المعدات واللودر التابعة للحى فى رفع القمامة، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بصفة دورية.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

 

 


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