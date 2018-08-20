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الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:20 ص
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رئيس وزراء كندا يعتزم الترشّح للانتخابات التشريعية فى 2019

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:00 ص
رئيس وزراء كندا يعتزم الترشّح للانتخابات التشريعية فى 2019 جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
مونتريال (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الأحد أنه سيترشح رسمياً لولاية ثانية خلال الانتخابات التشريعية المقرّرة فى خريف 2019.

وأتى إعلان رئيس الوزراء بعدما اختاره "الحزب الليبرالي" الأحد مرشّحه الى الانتخابات التشريعية عن دائرة بابينو (وسط مونتريال) التى تعتبر معقلا لليبراليين والتى انتخبت ترودو نائباً عنها فى 2008 ثم أعادت انتخابه فى 2011 و2015.

وفى خطاب ألقاه أمام أعضاء فى حزبه فى مونتريال حيث شارك فى مسيرة المثليين السنوية، شدّد ترودو على رغبته فى تطبيق "سياسة إيجابية".

وقال "إيمانى بالسياسة الإيجابية لم يتغيّر. أنا على قناعة تامّة بأنه على الرّغم من الاستقطاب الذى نشهده فى العالم من حولنا، والشعبوية وسياسة الخوف والتقسيم، فإن البقاء إيجابيين وتوحيد الناس والبحث عن طرق للتأكيد على أرضيتنا المشتركة وقيمنا المشتركة، بما يتجاوز اختلافاتنا، هو الطريق الوحيد لبناء بلد أقوى وعالم أقوى".

ووعد الزعيم الليبرالى خصوصاً بتقليص الفارق بين الأغنياء والفقراء ورفع مستوى حياة السكان الأصليين.


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