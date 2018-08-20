رئيس مدينة إسنا يكلف بالتواجد الميدانى طوال أيام العيد

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إجتماعاً موسعاً مع أجهزتة التنفيذية وأعطى توجهاته المشدده لرؤساء القري و النواب بالتواجد الميدانى طوال أيام العيد، وذلك لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر كافة السلع وتكثيف المرور على منافذ بيع اللحوم لمنع التلاعب فى الأسعار.

كما شدد على رفع درجات الإستعداد القصوى لادارة الاشغالات و النظافة على مستوى المركز للحفاظ على المظهر الجمالى للشواع والميادين والعمل على مدار ال24 ساعة ، ومنع الاجازات لهم طوال فترة العيد.