رئيس جامعة القاهرة: نسبة الأساتذة لعدد الطلاب وراء تأخرنا فى التصنيف العالمى

كتب محسن البديوى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة جاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم فى تصنيف (QS)، حيث أجرت 13 درجة علمية مشتركة مع جامعات متقدمة تقدمت 300 مركز فى الرياضيات، واحتلت المرتبة 101 عالميًا فى تخصصات الصيدلية والهندسة المعمارية، معقبًا :"نسبة الأساتذة لعدد الطلاب سبب تأخرنا فى التصنيف العالمى".

وأضاف" الخشت" خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تغيير المناهج أول خطوة لتغيير التفكير، لافتًا إلى أن الإعلام قادر على التغيير حيث يؤثر فى الملايين، معقبًا: "الإعلامى يجب أن يغير طريقة تقديم ما يطلبه المستمعون، وإذا لم نغير من طريقة تفكير العقل المصرى فلن تحدث النهضة الحقيقة"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية.

واستنكر رئيس جامعة القاهرة، شائعة منع الاختلاط بين الذكور والإناث فى الجامعات، قائلا: "مش أى كلام نصدقه".