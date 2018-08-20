دولة الاحتلال تستعرض قوتها فى معرض عسكرى .. "إيتان" تسير على إطارات

كتب – محمود محيى

فى محاولة منها لاستعراض قوتها المتغطرسة، يجرى جيش دولة الإسرائيلى، الأسبوع لامقبل معرض عسكرى واسع النطاق يعتبر الأول من نوعه فى دولة الاحتلال.

وقال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، إن المعرض الذى سيطلق عليه اسم "معرض جيشنا" سيعقد بمناسبة مرور 70 عاماً على احتلال تل أبيب للأراضى العربية الفلسطينية عام 1948، حيث سيعقد المعرض فى مستوطنة "حولون" على مساحة هائلة.

من جانبه، دعا قائد ركن التكنولوجيا والدعم اللوجستى بجيش الاحتلال الجنرال إيتسيك ترجمان المسؤول عن المعرض الجمهور الاسرائيلى بزيارة المعرض، موضحا بأن الدخول للمعرض سيكون مجانيا وبدون تذاكر.

ومن بين الأسلحة والمنظومات القتالية التى سيعرضها جيش الاحتلال فى المعرض أمام الزائرين أسلحة تظهر لأول مرة من بينها منظومات قتالية على النحو التالية..

ناقلة الجند إيتان



ناقلة الجند ايتان

وتعتبر ناقلة الجند الوحيدة فى العالم التى تسير على إطارات بدلا من الجنازير، وسيبدأ الجيش بتوزيعها على ألوية المشاة مع بداية عام 2020 ، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التطوير الأخيرة .

مدفع مينى تايفون



مدفع مينى تايفون البحرى

ناقلة الجند المركفاة "نمير"



المدرعة نمير

مركبة القدم الشجرية

هى عبارة عن مدرعة جديدة من نوع " لاندروف دينفدر"، تم تطويرها مؤخرا خصيصا لقوات المشاة المجوقلة العاملة فى فرقة النار 98 التى تعتبر الفرقة الوحيدة بالجيش الاسرائيلى.