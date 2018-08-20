دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التموين يعلن انتظام العمل فى المخابز خلال الأضحى

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهو، ويقدم "اليوم السابع" عرضًا لنشاط الوزراء متضمنا أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

وزارة التضامن تصرف 2.6 مليار جنيه نفقة للمطلقات منذ عام 2004

وزارة التموين:

وزير التموين يعلن انتظام العمل فى المخابز خلال أيام عيد الأضحى

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا والاقتصاد دور ثان

وزارة الصحة:

الصحة تجرى 8759 جراحة بـ271 مليون جنيه ضمن خطة إنهاء قوائم الانتظار

وزارة الإسكان:

تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يكلف بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات بالموسم الجديد

وزارة النقل:

صور.. يوم الحشر فى محطة مصر.. طوابير طويلة أمام شابيك حجز قطارات الصعيد ومواطنون يستغيثون برئيس الهيئة لتوفير تذكرة.. أشرف رسلان يأمر بإعلان الأماكن الشاعرة بالإذاعة الداخلية.. ويؤكد: الإقبال فوق طاقتنا

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تطور 9 مراكز للتدريب المهنى بـ 7 محافظات

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المصريين بالخارج