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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:40 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:07 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 24 31

سيوة 26 36

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

العريش 22 33

رفح 21 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

رأس سدر 24 36

نخل 18 35

نويبع 28 36

طابا 26 34

كاترين 19 33

الطور 27 33

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 23 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 28 39

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 33

حلايب 30 34

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 45

المدينة 32 43

الرياض 27 42

المنامة 33 39

أبوظبى 32 40

الدوحة 31 43

الكويت 31 45

دمشق 16 36

بيروت 25 31

عمان 18 32

القدس 20 30

غزة 24 31

بغداد 28 43

مسقط 28 32

صنعاء 16 27

الخرطوم 26 36

طرابلس 24 30

تونس 22 28

الجزائر 19 26

الرباط 20 29

نواكشوط 24 31

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 31

إسطنبول 22 29

إسلام آباد 26 37

نيودلهى 28 34

جاكرتا 24 34

بكين 23 32

كوالامبور 24 33

طوكيو 24 28

أثينا 23 32

روما 20 32

باريس 16 25

مدريد 20 34

برلين 14 26

لندن 17 24

مونتريال 17 28

موسكو 17 24

نيويورك 20 24

واشنطن 22 27

 

 


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