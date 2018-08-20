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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:00 م
خالد صلاح
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خبراء يؤكدون: الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد الأمريكى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:51 م
خبراء يؤكدون: الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين فى القطاع الخاص فى الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التى تقضى بزيادة الرسوم الجمركية تؤدى إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأمريكى، كما كشف تحقيق اجرته "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" (ناشيونال اسوسييشن فور بزنس ايكونوميكس).

وتنوى إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة باجراءات انتقامية.

وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن "أكثر من تسعين بالمئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبى على الاقتصاد الأمريكى".

وهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) التى يجرى التفاوض حولها مجددا مع كندا والمكسيك.


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